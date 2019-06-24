24 Haziran 2019, Pazartesi
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Diagne'nin eşi valizleri topladı
Giriş Tarihi: 24.06.2019
Diagne’nin eşi, oyuncunun ve kendisinin İstanbul’daki eşyalarını topladı.
Galatasaray'dan ayrıldığına yönelik resmi açıklamanın beklendiği Mbaye Diagne'nin eşinden flaş bir hamle geldi. Senegalli futbolcunun eşi Teresa Niutta, Diagne'ye ve kendisine ait eşyaları topladı. Valizlerin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Niutta, taraftarlara açık açık "Gidiyoruz" sinyali verdi. Hali hazırda Senegal Milli Takımı ile Mısır'da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Diagne'nin Suudi Arabistan kulübü Al Nasr'la resmi imzayı kısa sürede atması bekleniyor. Diagne'nin kulüple yıllık 4 milyon euro'ya anlaştığı, G.Saraylı yöneticilerin de bu kulüple pazarlık masasında olduğu biliniyor.
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