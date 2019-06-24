24 Haziran 2019, Pazartesi
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Belhanda kadro dışı kaldı
Giriş Tarihi: 24.06.2019
Fas Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'na katılan Younes Belhanda sakatlık geçirdi.
Ayak bileğini burkan yıldız futbolcu dün akşam Namibya ile oynanan maç öncesi kadrodan çıkarıldı. 29 yaşındaki 10 numaranın 28 Haziran'da oynanacak Fildişi Sahili maçında forma giyip giyemeyeceği ise belirsizliğini koruyor. Kulüp doktoru, sakatları riske atmayacaklarını ifade etti.
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