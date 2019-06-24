24 Haziran 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Belhanda kadro dışı kaldı

Belhanda kadro dışı kaldı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 24.06.2019

Fas ile Afrika Uluslar Kupası'na katılan Younes sakatlık geçirdi.

Ayak bileğini burkan yıldız futbolcu dün akşam Namibya ile oynanan maç öncesi kadrodan çıkarıldı. 29 yaşındaki 10 numaranın 28 Haziran'da oynanacak Fildişi Sahili maçında forma giyip giyemeyeceği ise belirsizliğini koruyor. Kulüp doktoru, sakatları riske atmayacaklarını ifade etti.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Menajeri açıkladı: G.Saray'da kalacak Menajeri açıkladı: "G.Saray'da kalacak"
Galatasaray forvetini buldu! Galatasaray forvetini buldu!
Linnes için transfer açıklaması! Linnes için transfer açıklaması!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör