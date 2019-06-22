22 Haziran 2019, Cumartesi
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Orta sahaya Nakamba
Giriş Tarihi: 22.06.2019
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabet Holtby ile de sınırlı değil gibi görünüyor.
İki takımın, Club Brugge'dan Nakamba'yı istediği iddia edildi. 25 yaşındaki Zimbabve'li ön liberonun, en önemli özelliği Onyekuru, Ndiaye, Rodrigues ve Belhanda'nın menajeri olması... Bu durum Nakamba'nın Galatasaray'a gelme ihtimalini güçlendireceği yorumları yapılıyor.
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