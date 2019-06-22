22 Haziran 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Orta sahaya Nakamba

Orta sahaya Nakamba
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 22.06.2019

ile arasındaki rekabet Holtby ile de sınırlı değil gibi görünüyor.

İki takımın, 'dan Nakamba'yı istediği iddia edildi. 25 yaşındaki Zimbabve'li ön liberonun, en önemli özelliği Onyekuru, Ndiaye, Rodrigues ve 'nın menajeri olması... Bu durum Nakamba'nın 'a gelme ihtimalini güçlendireceği yorumları yapılıyor.
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