22 Haziran 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Babel kafa karıştırdı

Babel kafa karıştırdı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 22.06.2019

'ın anlaştığı isimler yer arasında olan , sosyal medyadan ilginç bir açıklama yaptı.

Hollandalı yıldız, "Geleceğim hakkında hiç kimsenin beklemediği bir karar alabilirim. Kendimin bile..." diye yazdı. Bu sözler taraftarlar arasında "Başka yere mi gidecek?" sorusunu sordurttu.

İMZASI BEKLENİYORDU

Babel, Fulham'dan ayrıldıktan sonra bonservisini eline almış ve G.Saray ile görüşmelere başlamıştı. Anlaşma sağlayan sarı-kırmızılı kulübün yakın zamanda Şener Özbayraklı ile beraber transferini açıklaması bekleniyordu.

İşte Ryan Babel'in sarı kırmızılı taraftarların kafasını karıştıran o paylaşımı:

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