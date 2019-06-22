22 Haziran 2019, Cumartesi
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İMZASI BEKLENİYORDU
Babel, Fulham'dan ayrıldıktan sonra bonservisini eline almış ve G.Saray ile görüşmelere başlamıştı. Anlaşma sağlayan sarı-kırmızılı kulübün yakın zamanda Şener Özbayraklı ile beraber Ryan Babel transferini açıklaması bekleniyordu.
İşte Ryan Babel'in sarı kırmızılı taraftarların kafasını karıştıran o paylaşımı:
Babel kafa karıştırdı
Giriş Tarihi: 22.06.2019
Galatasaray'ın anlaştığı isimler yer arasında olan Ryan Babel, sosyal medyadan ilginç bir açıklama yaptı.
Hollandalı yıldız, "Geleceğim hakkında hiç kimsenin beklemediği bir karar alabilirim. Kendimin bile..." diye yazdı. Bu sözler taraftarlar arasında "Başka yere mi gidecek?" sorusunu sordurttu.
İMZASI BEKLENİYORDU
Babel, Fulham'dan ayrıldıktan sonra bonservisini eline almış ve G.Saray ile görüşmelere başlamıştı. Anlaşma sağlayan sarı-kırmızılı kulübün yakın zamanda Şener Özbayraklı ile beraber Ryan Babel transferini açıklaması bekleniyordu.
İşte Ryan Babel'in sarı kırmızılı taraftarların kafasını karıştıran o paylaşımı:
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