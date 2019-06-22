22 Haziran 2019, Cumartesi
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Asıl Meksikalı Luis Alberto mu?
Giriş Tarihi: 22.06.2019
"Meksikalılar beni şirkette bekliyor" açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken Abdurrahim Albayrak'ın ofisindeki Meksikalı menajerin Mario Oriales olduğu ileri sürüldü.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın katıldığı ödül töreninde; "Transfer görüşmesini yarıda bıraktım. Meksikalılar beni şirkette bekliyor" sözlerinin ardından West Ham United'da forma giyen Chicharito'nun ismi ortaya atılmıştı. Ancak Albayrak'ın ofisindeki Meksikalı menajerin Mario Oriales olduğu ileri sürüldü. Galatasaray'a, Lazio'nun İspanyol 10 numarası Luis Allberto'yu önerdiği iddia edildi. Öte yandan Meksikalı Chicharito'nun da Galatasaray'ın gündeminde olan oyuncular arasında yer aldığı belirtildi.
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