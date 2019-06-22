22 Haziran 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Asıl Meksikalı Luis Alberto mu?

Asıl Meksikalı Luis Alberto mu?
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 22.06.2019

"Meksikalılar beni şirkette bekliyor" açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken 'ın ofisindeki Meksikalı menajerin olduğu ileri sürüldü.

İkinci Başkanı 'ın katıldığı ödül töreninde; " görüşmesini yarıda bıraktım. Meksikalılar beni şirkette bekliyor" sözlerinin ardından 'da forma giyen Chicharito'nun ismi ortaya atılmıştı. Ancak Albayrak'ın ofisindeki Meksikalı menajerin olduğu ileri sürüldü. Galatasaray'a, Lazio'nun İspanyol 10 numarası Luis Allberto'yu önerdiği iddia edildi. Öte yandan Meksikalı Chicharito'nun da Galatasaray'ın gündeminde olan oyuncular arasında yer aldığı belirtildi.
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