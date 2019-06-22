22 Haziran 2019, Cumartesi
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MİLLİ TAKIMLARA GİDEN ÇOK
Teknik heyet, milli takımlarda bulunan oyuncuların takıma geç katılacak olması ve transferlerin de tamamlanmaması nedeni ile yurt dışı kampını ileri bir tarihe attı. Kadroda birçok ismin geç gelecek olması sebebiyle İstanbul'da toplanacak takımın Florya'da tamamen toplandıktan sonra yurt dışına çıkması planlanıyor.
Kamp yeri belli değil
Giriş Tarihi: 22.06.2019
Aslan'da yeni sezon öncesi kamp programı henüz netleşmedi.
1 Temmuz'da topbaşı yapması beklenen Cimbom'un 3 Temmuz'a kadar sağlık kontrollerinin tamamlanacağı ve 4 Temmuz'da Florya'ya çalışmalara başlaması planlanıyor. Yurt dışına 6-7 Temmuz'da çıkmayı düşünen Aslan sezon başı için İtalya'da Como Gölü yakınlarından bir tesis beğenmişti fakat karar değiştiği öğrenildi.
MİLLİ TAKIMLARA GİDEN ÇOK
Teknik heyet, milli takımlarda bulunan oyuncuların takıma geç katılacak olması ve transferlerin de tamamlanmaması nedeni ile yurt dışı kampını ileri bir tarihe attı. Kadroda birçok ismin geç gelecek olması sebebiyle İstanbul'da toplanacak takımın Florya'da tamamen toplandıktan sonra yurt dışına çıkması planlanıyor.
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