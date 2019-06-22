22 Haziran 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Kamp yeri belli değil

Kamp yeri belli değil
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 22.06.2019

'da yeni sezon öncesi kamp programı henüz netleşmedi.

1 Temmuz'da topbaşı yapması beklenen Cimbom'un 3 Temmuz'a kadar sağlık kontrollerinin tamamlanacağı ve 4 Temmuz'da Florya'ya çalışmalara başlaması planlanıyor. Yurt dışına 6-7 Temmuz'da çıkmayı düşünen sezon başı için 'da yakınlarından bir tesis beğenmişti fakat karar değiştiği öğrenildi.

MİLLİ TAKIMLARA GİDEN ÇOK

Teknik heyet, milli takımlarda bulunan oyuncuların takıma geç katılacak olması ve transferlerin de tamamlanmaması nedeni ile kampını ileri bir tarihe attı. Kadroda birçok ismin geç gelecek olması sebebiyle 'da toplanacak takımın Florya'da tamamen toplandıktan sonra yurt dışına çıkması planlanıyor.
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