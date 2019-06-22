22 Haziran 2019, Cumartesi
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UEFA’dan Devler Ligi mektubu
Giriş Tarihi: 22.06.2019
Sarı kırmızılılar, UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için resmi kabul mektubu geldiğini açıkladı.
2018-19 sezonunu şampiyon tamamladığı için Devler Ligi'ne direkt katılma hakkı kazanan G.Saray'a, başarı dilendi. UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis imzasıyla gönderilen mektupta, "Tüm kriterleri yerine getirmiş olduğunuzu onaylarız. Kulübünüzün 2019-20 UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ve dolayısıyla 2019-20 UEFA Gençlik Ligi'ne kabul edildiğini bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Sizlere başarılı bir sezon dileriz" denildi.
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