22 Haziran 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Hasan Şaş oyuncu izliyor

Hasan Şaş oyuncu izliyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 22.06.2019

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, tatilini sürdürdüğü 'da yardımcıları Levent Şahin ve 'yı yazlığına davet etti.

Üç ismin yaptığı toplantıda gündem maddesinin olduğu öğrenildi. Terim, Albayrak'tan aldığı son bilgileri yardımcılarıyla paylaşırken, konular masaya yatırıldı. 'da olmayan tek isim ise 'tı. Daha önce yapılan transferleri de yerinden inceleyen Şaş'ın önceden planlandığı gibi 'nın yapıldığı 'a gittiği bildirildi.
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