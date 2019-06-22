22 Haziran 2019, Cumartesi
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Hasan Şaş oyuncu izliyor
Giriş Tarihi: 22.06.2019
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, tatilini sürdürdüğü Bodrum'da yardımcıları Levent Şahin ve Ümit Davala'yı yazlığına davet etti.
Üç ismin yaptığı toplantıda gündem maddesinin transfer olduğu öğrenildi. Terim, Albayrak'tan aldığı son bilgileri yardımcılarıyla paylaşırken, konular masaya yatırıldı. Bodrum'da olmayan tek isim ise Hasan Şaş'tı. Daha önce yapılan transferleri de yerinden inceleyen Şaş'ın önceden planlandığı gibi Afrika Kupası'nın yapıldığı Mısır'a gittiği bildirildi.
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