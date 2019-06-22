Adem Büyük'ten Galatasaray için feda

Sarı kırmızılı ekibin anlaşmaya vardığı tecrübeli oyuncu, Galatasaray için ücretinde indirime gitti.

Yeni Malatyaspor 'da 1 milyon euro kazanan Adem Büyük 'ün imza attığı ifade edilirken alacağı ücret de ortaya çıktı. Yeni dönemde yerli futbolculara TL cinsinden ödeme yapacak olan Cimbom'da Şener Özbayraklı'dan sonra Adem'in de TL ile anlaştığı kaydedildi. 31 yaşındaki futbolcunun eski kulübünde 1 milyon euro kazandığı, G.Saray'da ise 5 milyon TL alacağı belirtildi. Böylece Adem günlük kur hesaplandığında 1 milyon 600 bin TL indirim yapmış oldu.Adem Büyük haberi Galatasaraylı taraftarları şok etti. Adem'in Galatasaray için yeterli bir oyuncu olmadığını belirten taraftarların bir kısmı sosyal medyadan şunları paylaştı:- Adem Büyük 2 yıllığına yedekte kalmak için anlaşmış.- Şener, Adem Büyük, Yusuf Erdoğan. Üçünü aynı anda düşününce tansiyon 20-12 oluyor...

FATİH HOCANIN VARDIR BİLDİĞİ



Sarı kırmızılı bazı taraftarlar ise Adem Büyük'ün transferi için Fatih Terim'e destek çıktı. Bir taraftar, "Marcao geldiğinde de böyle boş konuşulmuştu. 9 sezonda 8 şampiyonluk yaşatan Terim'e hiç mi güveniniz yok" ifadesini kullandı. Bu yoruma birçok taraftar da "Terim istediyse vardır bir bildiği" yanıtlarıyla destek verdi.



G.SARAY'A ÇALIŞIYORLAR



Son birkaç gündür ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, Deniz Türüç ve Vedat Muriç için görüşmelerde bulunuyor. Albayrak'ın yanı sıra oyuncular da bu transferde aktif rol oynuyor. Vedat Muriç'in, Galatasaray formasını giymek için Rizespor, Deniz'in ise Kayserispor yönetimine indirime gitmeleri için baskı yaptığı belirtiliyor.