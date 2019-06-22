Adem Büyük'ten Galatasaray için feda
Sarı kırmızılı ekibin anlaşmaya vardığı tecrübeli oyuncu, Galatasaray için ücretinde indirime gitti.
TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ
Adem Büyük haberi Galatasaraylı taraftarları şok etti. Adem'in Galatasaray için yeterli bir oyuncu olmadığını belirten taraftarların bir kısmı sosyal medyadan şunları paylaştı:
- Adem Büyük'e kötü topçu diyenler olmuş... Lütfen abartmayalım kendisi TOPÇU bile değil.
- Adem Büyük 2 yıllığına yedekte kalmak için anlaşmış.
- Bırak bizim formamızı giymeyi tesislerin önünden geçemez.
- Şener, Adem Büyük, Yusuf Erdoğan. Üçünü aynı anda düşününce tansiyon 20-12 oluyor...
- Adem Büyük'müş! Hiç güleceğim yoktu. Geçiniz.
FATİH HOCANIN VARDIR BİLDİĞİ
Sarı kırmızılı bazı taraftarlar ise Adem Büyük'ün transferi için Fatih Terim'e destek çıktı. Bir taraftar, "Marcao geldiğinde de böyle boş konuşulmuştu. 9 sezonda 8 şampiyonluk yaşatan Terim'e hiç mi güveniniz yok" ifadesini kullandı. Bu yoruma birçok taraftar da "Terim istediyse vardır bir bildiği" yanıtlarıyla destek verdi.
G.SARAY'A ÇALIŞIYORLAR
Son birkaç gündür ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, Deniz Türüç ve Vedat Muriç için görüşmelerde bulunuyor. Albayrak'ın yanı sıra oyuncular da bu transferde aktif rol oynuyor. Vedat Muriç'in, Galatasaray formasını giymek için Rizespor, Deniz'in ise Kayserispor yönetimine indirime gitmeleri için baskı yaptığı belirtiliyor.
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