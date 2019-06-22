22 Haziran 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Adem Büyük'ten Galatasaray için feda

Adem Büyük'ten G.Saray için feda
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 22.06.2019

Sarı kırmızılı ekibin anlaşmaya vardığı tecrübeli oyuncu, için ücretinde indirime gitti.

'da 1 milyon euro kazanan 'ün imza attığı ifade edilirken alacağı ücret de ortaya çıktı. Yeni dönemde yerli futbolculara TL cinsinden ödeme yapacak olan Cimbom'da Şener Özbayraklı'dan sonra Adem'in de TL ile anlaştığı kaydedildi. 31 yaşındaki futbolcunun eski kulübünde 1 milyon euro kazandığı, G.Saray'da ise 5 milyon TL alacağı belirtildi. Böylece Adem günlük kur hesaplandığında 1 milyon 600 bin TL indirim yapmış oldu.

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Adem Büyük haberi Galatasaraylı taraftarları şok etti. Adem'in için yeterli bir oyuncu olmadığını belirten taraftarların bir kısmı sosyal medyadan şunları paylaştı:

- Adem Büyük'e kötü topçu diyenler olmuş... Lütfen abartmayalım kendisi TOPÇU bile değil.

- Adem Büyük 2 yıllığına yedekte kalmak için anlaşmış.

- Bırak bizim formamızı giymeyi tesislerin önünden geçemez.

- Şener, Adem Büyük, Yusuf Erdoğan. Üçünü aynı anda düşününce tansiyon 20-12 oluyor...

- Adem Büyük'müş! Hiç güleceğim yoktu. Geçiniz.
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FATİH HOCANIN VARDIR BİLDİĞİ

Sarı kırmızılı bazı taraftarlar ise Adem Büyük'ün transferi için Fatih Terim'e destek çıktı. Bir taraftar, "Marcao geldiğinde de böyle boş konuşulmuştu. 9 sezonda 8 şampiyonluk yaşatan Terim'e hiç mi güveniniz yok" ifadesini kullandı. Bu yoruma birçok taraftar da "Terim istediyse vardır bir bildiği" yanıtlarıyla destek verdi.

G.SARAY'A ÇALIŞIYORLAR

Son birkaç gündür ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, Deniz Türüç ve Vedat Muriç için görüşmelerde bulunuyor. Albayrak'ın yanı sıra oyuncular da bu transferde aktif rol oynuyor. Vedat Muriç'in, Galatasaray formasını giymek için Rizespor, Deniz'in ise Kayserispor yönetimine indirime gitmeleri için baskı yaptığı belirtiliyor.

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