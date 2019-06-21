21 Haziran 2019, Cuma

GALATASARAY

Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı

Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 21.06.2019 Giriş Tarihi: 21.06.2019

'ın eski başkanı , sarı-kırmızılı kulüpten alacağı yaklaşık 13 milyon euroluk alacağı nedeniyle icra takibi gönderdi.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren 'da yönetim şok bir haberle sarsıldı.

Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray'ın eski başkanı , sarı-kırmızılı kulüpten alacağı 13 Milyon 604 bin euro sebebiyle bu sabah icra takibi başlattı. İcranın Dursun Özbek'in avukatları aracılığı ile kulübe bildirildiği ifade ediliyor.

Özbek, 2015'in Mayıs ayında sarı-kırmızılı kulüpte başkanlık görevine gelmiş, Ocak 2018'de de yapılan seçimde Mustafa Cengiz'e karşı görevini kaybetmişti.

YÖNETİMDEN İLK AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Galatasaray yönetiminden ilk açıklamayı başkan yardımcısı Yusuf Günay sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Günay attığı tweette, "Galatasaray'da bugüne kadar kimsenin alacağı kalmamıştır, kimse heyecan yapmasın bundan sonra da kalmaz" ifadelerini kullandı.

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