21 Haziran 2019, Cuma

GALATASARAY

Köln’de coşkulu kutlama

Köln’de coşkulu kutlama
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 20.06.2019

'de 22. şampiyonluğunu yaşayan Galatasaray'da, kutlamalar devam ediyor.

Sarıkırmızılı ekibin kutlamasına ev sahipliği yapan son yer oldu. Köln Galatasaraylılar Derneği'nin organize ettiği gecede 22. şampiyonluk kupasının yanı sıra, 18. kez kazanılan da sergilendi. Yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik'e plaket verilen coşkulu kutlama, sanatçıların sahne almasıyla son buldu.
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