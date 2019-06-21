21 Haziran 2019, Cuma
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Köln’de coşkulu kutlama
Giriş Tarihi: 20.06.2019
Süper Lig'de 22. şampiyonluğunu yaşayan Galatasaray'da, kutlamalar devam ediyor.
Sarıkırmızılı ekibin kutlamasına ev sahipliği yapan son yer Almanya oldu. Köln Galatasaraylılar Derneği'nin organize ettiği gecede 22. şampiyonluk kupasının yanı sıra, 18. kez kazanılan Ziraat Türkiye Kupası da sergilendi. Yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik'e plaket verilen coşkulu kutlama, sanatçıların sahne almasıyla son buldu.
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