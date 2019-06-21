21 Haziran 2019, Cuma
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Muhalefetin adayı Öztürk
Giriş Tarihi: 21.06.2019
Galatasaray'da kulübü seçime götürmeyi hedefleyen muhalifler, Mustafa Cengiz'in karşısına sürpriz bir isim çıkarmaya hazırlanıyor.
GSYİAD eski başkanı Metin Öztürk'ü aday göstermeyi planlayan muhaliflerin en büyük destekçisinin ise eski başkan Dursun Özbek olduğu öğrenildi. Kendisi aday olmayı planlamayan Özbek ve yakın çevresinin kaybettiği seçimde listesinde yer alan Metin Öztürk'ü adaylık için ikna ettiği ifade edildi.
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