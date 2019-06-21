21 Haziran 2019, Cuma

GALATASARAY

Muhalefetin adayı Öztürk

Muhalefetin adayı Öztürk
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 21.06.2019

Galatasaray'da kulübü seçime götürmeyi hedefleyen muhalifler, 'in karşısına sürpriz bir isim çıkarmaya hazırlanıyor.

GSYİAD eski başkanı 'ü aday göstermeyi planlayan muhaliflerin en büyük destekçisinin ise eski başkan olduğu öğrenildi. Kendisi aday olmayı planlamayan Özbek ve yakın çevresinin kaybettiği seçimde listesinde yer alan Metin Öztürk'ü adaylık için ikna ettiği ifade edildi.
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