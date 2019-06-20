20 Haziran 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Öztürk aday olacak mı?
Giriş Tarihi: 20.06.2019
Cimbom'da kulisler hareketli. Mustafa Cengiz muhalifleri olası seçim için adaylarını belirledi.
G.Saray'da bir grup kongre üyesi, seçim olması halinde Metin Öztürk'ün adaylığında birleşti. Bir dönem GSYİAD başkanlığı da yapan Öztürk, Dursun Özbek'in listesinde seçime girmişti. Öztürk'ün de bu yakın ilgiden memnun olduğu ve çalışmalara başladığı kaydedildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"