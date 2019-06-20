20 Haziran 2019, Perşembe

GALATASARAY

Öztürk aday olacak mı?

Öztürk aday olacak mı?
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 20.06.2019

Cimbom'da kulisler hareketli. muhalifleri olası için adaylarını belirledi.

G.Saray'da bir grup kongre üyesi, olması halinde 'ün adaylığında birleşti. Bir dönem GSYİAD başkanlığı da yapan Öztürk, 'in listesinde seçime girmişti. Öztürk'ün de bu yakın ilgiden memnun olduğu ve çalışmalara başladığı kaydedildi.
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