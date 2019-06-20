20 Haziran 2019, Perşembe

GALATASARAY

Babel kıpır kıpır!

Babel kıpır kıpır!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 20.06.2019

'ın her konuda anlaşma sağladığı , imza atmak için gün sayıyor.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran Hollandalı yıldızın imza töreninden de para kazanmayı planladığı öğrenildi. Aslan'dan imza parasıyla birlikte 3.5 milyon euro kazanacak olan yıldız futbolcu, 'a atacağı imzayı da ilk resmi instagram hesabından paylaşıp kazanç sağlamayı hedefliyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Diagne ile yollar ayrılıyor! Yıldız golcüye dev teklif... Diagne ile yollar ayrılıyor! Yıldız golcüye dev teklif...
G.Saray ve F.Bahçe bir transferde daha karşı karşıya G.Saray ve F.Bahçe bir transferde daha karşı karşıya
Terim'den o isim için olay sözler! Yılın transferi olacak Terim'den o isim için olay sözler! "Yılın transferi olacak"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör