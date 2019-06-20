20 Haziran 2019, Perşembe
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Babel kıpır kıpır!
Giriş Tarihi: 20.06.2019
Galatasaray'ın her konuda anlaşma sağladığı Ryan Babel, imza atmak için gün sayıyor.
Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran Hollandalı yıldızın imza töreninden de para kazanmayı planladığı öğrenildi. Aslan'dan imza parasıyla birlikte 3.5 milyon euro kazanacak olan yıldız futbolcu, Galatasaray'a atacağı imzayı da ilk resmi instagram hesabından paylaşıp kazanç sağlamayı hedefliyor.
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