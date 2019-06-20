20 Haziran 2019, Perşembe

GALATASARAY

Muslera'dan Taffarel'e ögvüler

Muslera'dan Taffarel'e ögvüler
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 20.06.2019

'ın yıldız file bekçisi 'dan hocası 'e övgüler...

Aslan'ın 1 numarası Muslera, Uruguay ile Copa America'da mücadele ederken, hocası Taffarel'e de övgüler yağdırıyor. 'daki organizasyonda basın mensuplarına konuşan Muslera, "Taffarel bir hocadan çok bir arkadaş gibi. Harika bir insan. 5 yıldır beni çalıştırıyor. Benim için bir idolden daha fazlası" ifadelerini kullandı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Diagne ile yollar ayrılıyor! Yıldız golcüye dev teklif... Diagne ile yollar ayrılıyor! Yıldız golcüye dev teklif...
G.Saray ve F.Bahçe bir transferde daha karşı karşıya G.Saray ve F.Bahçe bir transferde daha karşı karşıya
Terim'den o isim için olay sözler! Yılın transferi olacak Terim'den o isim için olay sözler! "Yılın transferi olacak"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör