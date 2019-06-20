20 Haziran 2019, Perşembe
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Muslera'dan Taffarel'e ögvüler
Giriş Tarihi: 20.06.2019
Galatasaray'ın yıldız file bekçisi Fernando Muslera'dan hocası Claudio Taffarel'e övgüler...
Aslan'ın 1 numarası Muslera, Uruguay Milli Takımı ile Copa America'da mücadele ederken, hocası Taffarel'e de övgüler yağdırıyor. Brezilya'daki organizasyonda basın mensuplarına konuşan Muslera, "Taffarel bir hocadan çok bir arkadaş gibi. Harika bir insan. 5 yıldır beni çalıştırıyor. Benim için bir idolden daha fazlası" ifadelerini kullandı.
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