18 Haziran 2019, Salı

GALATASARAY

Muslera’dan iyi başlangıç

Muslera’dan iyi başlangıç
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 18.06.2019

Aslan'ın yıldız ismi , Uruguay 'nın Ekvador'u 4-0 yendiği maçta kaleyi korudu.

Uruguay, Copa America'da oynadığı ilk maçtan 3 puanla ayrılırken, G.Saray'ın file bekçisi başarılı bir maç çıkardı. 33 yaşındaki kaleci, net bir gol pozisyonunu da çıkardı.

'NACİONAL'DE BIRAKACAĞIM'

, gelecek planlamasıyla ilgili Uruguay basınına kısa bir açıklama yaptı. G.Saray'ın file bekçisi, yıldızının parladığı Nacional'de futbola veda etmek istediğini belirtip, "Kariyerimin başladığı yerde futboldan emekli olmak istediğimi her zaman söyledim" açıklamasında bulundu.
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