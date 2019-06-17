17 Haziran 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Sinan Gümüş için veda zamanı

Sinan Gümüş için veda zamanı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 17.06.2019

Sarı kırmızılılar sözleşmesi sona eren oyunculardan olan 'e verilen süre doldu.

Maaşının yıllık 650 bin euro'dan 900 bin euro'ya çıkarılmasını isteyen 25 yaşındaki futbolcunun zam talebinden vazgeçmesi için önceki güne kadar süre tanımıştı. Sarı-kırmızılılar, Sinan'ın bu talebinden geri adım atmamasının ardından tekrar masaya oturmama kararı aldı.
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