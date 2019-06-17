Sinan Gümüş için veda zamanı

Sarı kırmızılılar sözleşmesi sona eren oyunculardan olan Sinan Gümüş'e verilen süre doldu.

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Maaşının yıllık 650 bin euro'dan 900 bin euro'ya çıkarılmasını isteyen 25 yaşındaki futbolcunun zam talebinden vazgeçmesi için önceki güne kadar süre tanımıştı. Sarı-kırmızılılar, Sinan'ın bu talebinden geri adım atmamasının ardından tekrar masaya oturmama kararı aldı.