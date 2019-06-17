17 Haziran 2019, Pazartesi
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Sinan Gümüş için veda zamanı
Giriş Tarihi: 17.06.2019
Sarı kırmızılılar sözleşmesi sona eren oyunculardan olan Sinan Gümüş'e verilen süre doldu.
Maaşının yıllık 650 bin euro'dan 900 bin euro'ya çıkarılmasını isteyen 25 yaşındaki futbolcunun zam talebinden vazgeçmesi için önceki güne kadar süre tanımıştı. Sarı-kırmızılılar, Sinan'ın bu talebinden geri adım atmamasının ardından tekrar masaya oturmama kararı aldı.
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