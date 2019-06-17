17 Haziran 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Jimmy Durmaz artık Aslan! İmza an meselesi

Jimmy Durmaz artık Aslan! İmza an meselesi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 17.06.2019

, uzun süren pazarlıkların ardından 30 yaşındaki oyuncuyla anlaştı. Cimbom, bonservisi elinde olan Jimmy ile imza parasıyla birlikte yıllık 1.5 milyon euro’ya el sıkıştı

Gelecek sezonun kadrosu için çalışmalarını sürdüren , uzun süredir temas halinde olduğu 'da mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Fransız ekibi Toulouse ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşma sağladı. Bonservisi elinde olan kanat oyuncusunun istediği 1 milyon euro imza parası konusunda kendi önerdiği bedeli kabul ettiren Aslan, yıllık ücrette de el sıkıştı.

FRANSIZLAR DA AÇIKLADI

Jimmy Durmaz'ın menajeri Martin Dahlin, Galatasaray Yönetimi'nden 1 milyon euro imza parası, 2 milyon euro da yıllık ücret talep etmişti. Sarıkırmızılı idareciler, uzun süren temasların ardından yıldız futbolcuyla imza parası da dahil senelik 1.5 milyon euro'ya uzlaşma sağladı. Fransız basını da Galatasaray ile Jimmy konusunda net ifadeler kullanırken, taraflarların her konuda anlaştığı yazıldı. Bu arada 'da bulunan Jimmy, imza için geri sayıma geçti.

Geçtiğimiz sezon Toulouse ile Fransa Ligi'nde 36 maça çıkan Jimmy Durmaz, 4 kez rakip fileleri havalandırdı, 1 de asist yaptı.

SÜPER LIG'DE 11 GOL, 6 ASIST

2012-14 sezonları arasında formasıyla 'de mücadele eden Jimmy Durmaz, 65 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 11 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.

İKI YILDIZ OYUNCU DA BUGÜN AÇIKLANACAK

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı'dan sonra bonservisi elinden olan Jimmy Durmaz'la da anlaşan Galatasaray'ın bugün iki ismi açıklaması bekleniyor. Transfer sezonunun resmen açılacağı günde sarı-kırmızılıların iki oyuncuyla ilgili resmi duyuruyu yapacağı ifade ediliyor. Bu oyuncuların yer alacağı imza töreninin ise kamp dönemi öncesi yapılacağı belirtiliyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Diagne'yi satıyor mu? İşte son gelişmeler Galatasaray Diagne'yi satıyor mu? İşte son gelişmeler
Galatasaray'a 30 milyon euro! Galatasaray'a 30 milyon euro!
Muslera'dan flaş sözler: Geri dönmek istiyorum Muslera'dan flaş sözler: "Geri dönmek istiyorum"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör