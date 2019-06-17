17 Haziran 2019, Pazartesi
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FRANSIZLAR DA AÇIKLADI
Jimmy Durmaz'ın menajeri Martin Dahlin, Galatasaray Yönetimi'nden 1 milyon euro imza parası, 2 milyon euro da yıllık ücret talep etmişti. Sarıkırmızılı idareciler, uzun süren temasların ardından yıldız futbolcuyla imza parası da dahil senelik 1.5 milyon euro'ya uzlaşma sağladı. Fransız basını da Galatasaray ile Jimmy konusunda net ifadeler kullanırken, taraflarların her konuda anlaştığı yazıldı. Bu arada İstanbul'da bulunan Jimmy, imza için geri sayıma geçti.
Geçtiğimiz sezon Toulouse ile Fransa Ligi'nde 36 maça çıkan Jimmy Durmaz, 4 kez rakip fileleri havalandırdı, 1 de asist yaptı.
SÜPER LIG'DE 11 GOL, 6 ASIST
2012-14 sezonları arasında Gençlerbirliği formasıyla Süper Lig'de mücadele eden Jimmy Durmaz, 65 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 11 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.
İKI YILDIZ OYUNCU DA BUGÜN AÇIKLANACAK
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı'dan sonra bonservisi elinden olan Jimmy Durmaz'la da anlaşan Galatasaray'ın bugün iki ismi açıklaması bekleniyor. Transfer sezonunun resmen açılacağı günde sarı-kırmızılıların iki oyuncuyla ilgili resmi duyuruyu yapacağı ifade ediliyor. Bu oyuncuların yer alacağı imza töreninin ise kamp dönemi öncesi yapılacağı belirtiliyor.
Jimmy Durmaz artık Aslan! İmza an meselesi
Giriş Tarihi: 17.06.2019
Galatasaray, uzun süren pazarlıkların ardından 30 yaşındaki oyuncuyla anlaştı. Cimbom, bonservisi elinde olan Jimmy ile imza parasıyla birlikte yıllık 1.5 milyon euro’ya el sıkıştı
Gelecek sezonun kadrosu için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, uzun süredir temas halinde olduğu Jimmy Durmaz'da mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Fransız ekibi Toulouse ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşma sağladı. Bonservisi elinde olan kanat oyuncusunun istediği 1 milyon euro imza parası konusunda kendi önerdiği bedeli kabul ettiren Aslan, yıllık ücrette de el sıkıştı.
FRANSIZLAR DA AÇIKLADI
Jimmy Durmaz'ın menajeri Martin Dahlin, Galatasaray Yönetimi'nden 1 milyon euro imza parası, 2 milyon euro da yıllık ücret talep etmişti. Sarıkırmızılı idareciler, uzun süren temasların ardından yıldız futbolcuyla imza parası da dahil senelik 1.5 milyon euro'ya uzlaşma sağladı. Fransız basını da Galatasaray ile Jimmy konusunda net ifadeler kullanırken, taraflarların her konuda anlaştığı yazıldı. Bu arada İstanbul'da bulunan Jimmy, imza için geri sayıma geçti.
Geçtiğimiz sezon Toulouse ile Fransa Ligi'nde 36 maça çıkan Jimmy Durmaz, 4 kez rakip fileleri havalandırdı, 1 de asist yaptı.
SÜPER LIG'DE 11 GOL, 6 ASIST
2012-14 sezonları arasında Gençlerbirliği formasıyla Süper Lig'de mücadele eden Jimmy Durmaz, 65 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 11 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.
İKI YILDIZ OYUNCU DA BUGÜN AÇIKLANACAK
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı'dan sonra bonservisi elinden olan Jimmy Durmaz'la da anlaşan Galatasaray'ın bugün iki ismi açıklaması bekleniyor. Transfer sezonunun resmen açılacağı günde sarı-kırmızılıların iki oyuncuyla ilgili resmi duyuruyu yapacağı ifade ediliyor. Bu oyuncuların yer alacağı imza töreninin ise kamp dönemi öncesi yapılacağı belirtiliyor.
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