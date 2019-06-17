17 Haziran 2019, Pazartesi
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Şener 700 bin euro kazanacak
Giriş Tarihi: 17.06.2019
Cimbom'un yeni sezon öncesi anlaşma sağladığı ilk isim olan Şener Özbayraklı'nın kazanacağı para netleşmeye başladı.
Tecrübeli sağ bek, askere gitmeden önce kendisini Galatasaraylı yapan imzayı atarken, 1 yılı opsiyonlu 3 senelik sözleşme imzalamıştı. Şener'in bu sözleşmede senelik 700 bin euro kazanacağı öğrenilirken, bonus maddeleri de eklettiği ifade edildi.
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