17 Haziran 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Şener 700 bin euro kazanacak

İşte Şener Özbayraklı'ya ödenecek ücret
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 17.06.2019

Cimbom'un yeni sezon öncesi anlaşma sağladığı ilk isim olan Özbayraklı'nın kazanacağı para netleşmeye başladı.

Tecrübeli sağ bek, askere gitmeden önce kendisini Galatasaraylı yapan imzayı atarken, 1 yılı opsiyonlu 3 senelik sözleşme imzalamıştı. 'in bu sözleşmede senelik 700 bin euro kazanacağı öğrenilirken, bonus maddeleri de eklettiği ifade edildi.
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