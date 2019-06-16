16 Haziran 2019, Pazar

GALATASARAY

Ze Luis 10 milyon euro!

Ze Luis 10 milyon euro!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 16.06.2019

Spartak Moskova, için Porto'nun yaptığı 8 milyon euro değerindeki teklifi reddetti ve bu gelişmelerin ardından kısa bir açıklama yapıldı.

Rus kulübünden yapılan açıklamada, "Porto'dan teklif aldık ve reddettik. Durum sadece bu" ifadelerine yer verildi. 'nın ve 'nin gündeminde yer alan 28 yaşındaki sol kanat için en az 10 milyon euro istediği ifade edildi.
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