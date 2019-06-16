16 Haziran 2019, Pazar
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Ze Luis 10 milyon euro!
Giriş Tarihi: 16.06.2019
Spartak Moskova, Ze Luis için Porto'nun yaptığı 8 milyon euro değerindeki teklifi reddetti ve bu gelişmelerin ardından kısa bir açıklama yapıldı.
Rus kulübünden yapılan açıklamada, "Porto'dan teklif aldık ve reddettik. Durum sadece bu" ifadelerine yer verildi. Spartak Moskova'nın Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan 28 yaşındaki sol kanat için en az 10 milyon euro istediği ifade edildi.
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