16 Haziran 2019, Pazar
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RAKİPLERİMİZ CİDDİ
Galatasaray, Antonio Valencia ile anılırken oyuncuyla ilgili bir açıklama da Ekvador kulübü Quito'nun yöneticisi Esteban Paz'dang eldi. Paz, "Ocak ayından itibaren bunun üzerinde çalışıyorum ve hala transfer edemedik. Türkiye, Çin ve MLS'deki takımlarla rekabet ediyoruz. Hiç kolay değil" dedi.
Bir sağ bek daha mı?
Giriş Tarihi: 16.06.2019
Süper Lig'in en iyi istatistiklerine sahip sağ beki Mariano elinde olan ayrıca Martin Linnes'le sözleşme yenileyen Galatasaray, üçüncü bir opsiyon olarak Şener Özbayraklı ile sözleşme imzaladı.
Şener'in askerlik sonrası Cimbom'a imza atması beklenirken sarı-kırmızılıların ayrıca Manchester United'edan ayrılması gündemde olan Antonio Valencia ile anılması kafaları karıştırdı.
RAKİPLERİMİZ CİDDİ
Galatasaray, Antonio Valencia ile anılırken oyuncuyla ilgili bir açıklama da Ekvador kulübü Quito'nun yöneticisi Esteban Paz'dang eldi. Paz, "Ocak ayından itibaren bunun üzerinde çalışıyorum ve hala transfer edemedik. Türkiye, Çin ve MLS'deki takımlarla rekabet ediyoruz. Hiç kolay değil" dedi.
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