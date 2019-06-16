16 Haziran 2019, Pazar

GALATASARAY

Bir sağ bek daha mı?

Bir sağ bek daha mı?
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 16.06.2019

'in en iyi istatistiklerine sahip sağ beki Mariano elinde olan ayrıca Martin Linnes'le sözleşme yenileyen , üçüncü bir opsiyon olarak Şener Özbayraklı ile sözleşme imzaladı.

Şener'in askerlik sonrası Cimbom'a imza atması beklenirken sarı-kırmızılıların ayrıca 'edan ayrılması gündemde olan ile anılması kafaları karıştırdı.

RAKİPLERİMİZ CİDDİ

, Antonio Valencia ile anılırken oyuncuyla ilgili bir açıklama da Ekvador kulübü Quito'nun yöneticisi Esteban Paz'dang eldi. Paz, "Ocak ayından itibaren bunun üzerinde çalışıyorum ve hala transfer edemedik. , ve MLS'deki takımlarla rekabet ediyoruz. Hiç kolay değil" dedi.
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