16 Haziran 2019, Pazar

GALATASARAY

"Kap sonuçlarını beklesinler"

Kap sonuçlarını beklesinler
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 16.06.2019

Başkanı sarı kırmızılı ekibin çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

çalışmalarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan başkan Cengiz, "Her şey hayırlı olacak. Transfer sezonu açıldı. Biz KAP'ta açıklamalarımızı yaptıkça sevgili taraftarlarımız sonuçları görecek. Taraftar camiasına güvenmeye devam etsin. Biz onlara temsil ediyoruz. En doğru şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz" diye konuştu.
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