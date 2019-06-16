16 Haziran 2019, Pazar
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"Kap sonuçlarını beklesinler"
Giriş Tarihi: 16.06.2019
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz sarı kırmızılı ekibin çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Transfer çalışmalarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan başkan Cengiz, "Her şey hayırlı olacak. Transfer sezonu açıldı. Biz KAP'ta açıklamalarımızı yaptıkça sevgili taraftarlarımız sonuçları görecek. Taraftar camiasına güvenmeye devam etsin. Biz onlara temsil ediyoruz. En doğru şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz" diye konuştu.
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