16 Haziran 2019, Pazar
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MUHALEFETE GÖNDERME
İdari yönden ibra edilmemelerinin kendilerini üzdüğünü kaydeden Başkan Mustafa Cengiz, "Biz o günden bu güne, 'ibra' denilen, bize göre üzücü olaydan bu yana yönetim kurulumuzla kaç toplantı yaptık bilmiyorum ama bir an bile olsa ne seçim konuştuk ne de seçimle ilgili bir plan yaptık. Başkalarının planları olabilir, onlara da saygı duyuyoruz. Onlara da sevgilerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.
ONUR SAVAŞI VERİYORUZ
Muhalif isimlerin tedbir davasına yaptığı fer-i müdahale talebi hakkındaki soruya ise Mustafa Cengiz, "Bizim yönetimimizin bu işle özel olarak uğraştığı yok. Biz ay sonunda ödemeyi nasıl alırız, borçları nasıl öderiz, nasıl transferler yaparız, nasıl Galatasaray'ın alnını yere değdirmeden onurla yürütürüz onun savaşı ve uğraşı içindeyiz. Bu taraftarın alnını asla yere değdirmeyeceğiz" cevabını verdi.
Mustafa Cengiz: "Bizim derdimiz seçim değil"
Giriş Tarihi: 16.06.2019
Olağanüstü kongre çağrılarına Almanya’dan yanıt veren Cengiz, “Biz ‘ay sonunda ödemeyi nasıl alırız, borçları nasıl öderiz, nasıl transferler yaparız’ diye düşünüyoruz. Taraftarların alnını asla yere değdirmeyeceğiz” dedi.
Spor Toto Süper Lig'de bir kez daha zafere ulaşan Galatasaray'ın 22. şampiyonluk kutlamaları yurt dışına taşındı. Kupa Almanya'nın Mannheim kentine giderken gurbetçilerle birlikte şampiyonluğu kutlayan başkan Mustafa Cengiz, basın mensuplarına seçim başta gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Cengiz, olaylı kongrenin ardından seçim yapmayı hiç düşünmediklerini söyledi.
MUHALEFETE GÖNDERME
İdari yönden ibra edilmemelerinin kendilerini üzdüğünü kaydeden Başkan Mustafa Cengiz, "Biz o günden bu güne, 'ibra' denilen, bize göre üzücü olaydan bu yana yönetim kurulumuzla kaç toplantı yaptık bilmiyorum ama bir an bile olsa ne seçim konuştuk ne de seçimle ilgili bir plan yaptık. Başkalarının planları olabilir, onlara da saygı duyuyoruz. Onlara da sevgilerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.
ONUR SAVAŞI VERİYORUZ
Muhalif isimlerin tedbir davasına yaptığı fer-i müdahale talebi hakkındaki soruya ise Mustafa Cengiz, "Bizim yönetimimizin bu işle özel olarak uğraştığı yok. Biz ay sonunda ödemeyi nasıl alırız, borçları nasıl öderiz, nasıl transferler yaparız, nasıl Galatasaray'ın alnını yere değdirmeden onurla yürütürüz onun savaşı ve uğraşı içindeyiz. Bu taraftarın alnını asla yere değdirmeyeceğiz" cevabını verdi.
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