16 Haziran 2019, Pazar

GALATASARAY

Mustafa Cengiz: "Bizim derdimiz seçim değil"

Mustafa Cengiz: Bizim derdimiz seçim değil
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 16.06.2019

Olağanüstü kongre çağrılarına ’dan yanıt veren Cengiz, “Biz ‘ay sonunda ödemeyi nasıl alırız, borçları nasıl öderiz, nasıl transferler yaparız’ diye düşünüyoruz. Taraftarların alnını asla yere değdirmeyeceğiz” dedi.

'de bir kez daha zafere ulaşan 'ın 22. şampiyonluk kutlamaları yurt dışına taşındı. Kupa 'nın Mannheim kentine giderken gurbetçilerle birlikte şampiyonluğu kutlayan başkan , basın mensuplarına başta gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Cengiz, olaylı kongrenin ardından seçim yapmayı hiç düşünmediklerini söyledi.

MUHALEFETE GÖNDERME

İdari yönden ibra edilmemelerinin kendilerini üzdüğünü kaydeden Başkan Mustafa Cengiz, "Biz o günden bu güne, 'ibra' denilen, bize göre üzücü olaydan bu yana yönetim kurulumuzla kaç toplantı yaptık bilmiyorum ama bir an bile olsa ne seçim konuştuk ne de seçimle ilgili bir plan yaptık. Başkalarının planları olabilir, onlara da saygı duyuyoruz. Onlara da sevgilerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

ONUR SAVAŞI VERİYORUZ

Muhalif isimlerin tedbir davasına yaptığı fer-i müdahale talebi hakkındaki soruya ise Mustafa Cengiz, "Bizim yönetimimizin bu işle özel olarak uğraştığı yok. Biz ay sonunda ödemeyi nasıl alırız, borçları nasıl öderiz, nasıl transferler yaparız, nasıl Galatasaray'ın alnını yere değdirmeden onurla yürütürüz onun savaşı ve uğraşı içindeyiz. Bu taraftarın alnını asla yere değdirmeyeceğiz" cevabını verdi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Mbaye Diagne Galatasaray'ı sildi! Mbaye Diagne Galatasaray'ı sildi!
Galatasaray'a Ancelotti engeli! Galatasaray'a Ancelotti engeli!
Flaş Belhanda krizi! Flaş Belhanda krizi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör