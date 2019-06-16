16 Haziran 2019, Pazar
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10 milyonu veren Belhanda’yı alır!
Giriş Tarihi: 16.06.2019
Arap ekiplerinin gündemindeki Belhanda, G.Saray'da kalmak istediğini açıklamıştı.
Sarı-kırmızılıların 10 milyon euro'luk teklif gelmesi halinde ise Faslı yıldızı satacağı belirtildi. Belhanda'nın menajeri D'avila, futbolcusunu S.Arabistan'a götürmesi halinde menajerliğini yaptığı Trezeguet'yi de G.Saray'a getirecek.
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