16 Haziran 2019, Pazar

GALATASARAY

Feghouli'ye yeni görev

Feghouli'ye yeni görev
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 16.06.2019

'da geçtiğimiz sezonki performansıyla şampiyonlukta önemli rol oynayan önümüzdeki sezonda büyük iş düşecek.

'nın beklenen bonservis bedeliyle satılması halinde 'ye büyük iş düşecek. İki sezondur formasını giydiği 'da 8 numara pozisyonunda görev yapan Cezayirli futbolcu, Belhanda'nın yokluğunda 10 numara olarak değerlendirilecek.
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