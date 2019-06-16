16 Haziran 2019, Pazar
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Feghouli'ye yeni görev
Giriş Tarihi: 16.06.2019
Galatasaray'da geçtiğimiz sezonki performansıyla şampiyonlukta önemli rol oynayan Sofiane Feghouli önümüzdeki sezonda büyük iş düşecek.
Belhanda'nın beklenen bonservis bedeliyle satılması halinde Sofiane Feghouli'ye büyük iş düşecek. İki sezondur formasını giydiği Galatasaray'da 8 numara pozisyonunda görev yapan Cezayirli futbolcu, Belhanda'nın yokluğunda 10 numara olarak değerlendirilecek.
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