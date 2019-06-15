15 Haziran 2019, Cumartesi
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Golcü futbolcunun adı Arabistan takımlarından Al Shabab ile anılıyor. Senegalli futbolcu sosyal medya hesabından Al Shabab'taki bazı oyuncuları da takip etmeye başlamıştı. Transferin en kısa zamanda açıklanması bekleniyor.
Mbaye Diagne, Galatasaray'ı sildi!
Güncelleme Tarihi: 15.06.2019 Giriş Tarihi: 15.06.2019
Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'i gol kralı olarak tamamlayan Mbaye Diagne, futbolundan çok özel hayatındaki davranışları ile konuşuluyordu. Devre arasında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a 13 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olan Senegalli futbolcunun sarı-kırmızılı takımdan ayrılması gündemdeydi. Mbaye Diagne, sosyal medya hesabındaki Galatasaray yazısını kaldırdı ve golcü oyuncunun bu hareketi ayrılığın kesinleştiği şeklinde yorumlandı.
Galatasaray'da Mbaye Diagne sosyal medyadan Galatasaray yazısını sildi. Senegalli futbolcunun bu hareketi ayrılığın belgesi olarak yorumlandı. Devre arasında Kasımpaşa'dan 13 milyon euroya transfer olan Diagne, geçtiğimiz sezonu 30 golle krallık tacını takmıştı.
Golcü futbolcunun adı Arabistan takımlarından Al Shabab ile anılıyor. Senegalli futbolcu sosyal medya hesabından Al Shabab'taki bazı oyuncuları da takip etmeye başlamıştı. Transferin en kısa zamanda açıklanması bekleniyor.
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