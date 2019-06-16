16 Haziran 2019, Pazar

GALATASARAY

‘Banega’yı isteyen bizi ikna etmeli’

‘Banega’yı isteyen bizi ikna etmeli’
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 16.06.2019

Cimbom'un temas halinde olduğu iddia edilen için Sevilla'dan açıklama geldi.

İspanyol ekibinin sportif direktörü Monchi, 'ın da istediği 30 yaşındaki orta sahayı satmaya sıcak bakmadıklarını belirtip, "Boca Juniors'un başkanı ile başkanımız arasında bir dostluk ilişkisi var. Ancak bu ilişki elimizdeki bir yıldızı, değerinin altına vereceğimiz anlamı çıkmasın. 'yı isteyen bizi ikna etmeli" ifadelerini kullandı.
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