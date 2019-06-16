16 Haziran 2019, Pazar
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‘Banega’yı isteyen bizi ikna etmeli’
Giriş Tarihi: 16.06.2019
Cimbom'un temas halinde olduğu iddia edilen Banega için Sevilla'dan açıklama geldi.
İspanyol ekibinin sportif direktörü Monchi, Boca Juniors'ın da istediği 30 yaşındaki orta sahayı satmaya sıcak bakmadıklarını belirtip, "Boca Juniors'un başkanı ile başkanımız arasında bir dostluk ilişkisi var. Ancak bu ilişki elimizdeki bir yıldızı, değerinin altına vereceğimiz anlamı çıkmasın. Banega'yı isteyen bizi ikna etmeli" ifadelerini kullandı.
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