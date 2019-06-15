15 Haziran 2019, Cumartesi
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Welbeck’e, Mitro’nun kontratı
Giriş Tarihi: 15.06.2019
Transferde nokta atışı yapmaya kararlı olan Galatasaray, listesindeki birçok oyuncuyla mali dengelerini gözeterek anlaşma yolu arıyor.
İşte bu isimlerden biri de İngiliz devi Arsenal'in yollarını ayırdığı Danny Welbeck... Yaklaşık 15 gün önce Welbeck'in abisi İstanbul'a gelerek Cimbom'la bir görüşme yapmıştı. Pek çok talibi olan İngiliz golcünün kazancının ise sarıkırmızılıları sıkı bir pazarlığa ittiği öğrenildi. Kırmızı-beyazlılardan yılda 3.9 milyon sterlin yani yaklaşık 4.3 milyon euro kazanan Welbeck'e, gözden çıkarılan Mitroglou'nun kazandığı 2.7 milyon euro'yu teklif ettiği bildirildi. 28 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla bu teklifi kabul ederse imza atılacağı kaydedildi. Arsenal'de forma şansı bulamayan yetenekli santrfor, geçtiğimiz sezon oynadığı 14 maçta 5 gol, 1 asistlik bir katkı sağladı.
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