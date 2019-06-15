15 Haziran 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Welbeck’e, Mitro’nun kontratı

Welbeck’e Mitro’nun kontratı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 15.06.2019

nokta atışı yapmaya kararlı olan , listesindeki birçok oyuncuyla mali dengelerini gözeterek anlaşma yolu arıyor.

İşte bu isimlerden biri de devi 'in yollarını ayırdığı Danny Welbeck... Yaklaşık 15 gün önce Welbeck'in abisi 'a gelerek Cimbom'la bir görüşme yapmıştı. Pek çok talibi olan İngiliz golcünün kazancının ise sarıkırmızılıları sıkı bir pazarlığa ittiği öğrenildi. Kırmızı-beyazlılardan yılda 3.9 milyon sterlin yani yaklaşık 4.3 milyon euro kazanan Welbeck'e, gözden çıkarılan Mitroglou'nun kazandığı 2.7 milyon euro'yu teklif ettiği bildirildi. 28 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla bu teklifi kabul ederse imza atılacağı kaydedildi. Arsenal'de forma şansı bulamayan yetenekli santrfor, geçtiğimiz sezon oynadığı 14 maçta 5 gol, 1 asistlik bir katkı sağladı.
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