15 Haziran 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Mitroglou dönüyor

Mitroglou dönüyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 15.06.2019

Aslan'ın Yunan futbolcusu , ülkesine geri dönmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Marsilya'dan 1.5 yıllığına kiralanan ancak ikinci devrede etkili bir performans sergileyemeyen , kendisini parlatarak Avrupa'ya sunan 'a geri dönmeyi planlıyor. Sarıkırmızılı teknik heyet de 1 yıllık daha kiralık sözleşmesi bulunan Kostas'ın takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor. Sarı-kırmızılı takımla yarım sezonda 9 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
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