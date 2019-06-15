15 Haziran 2019, Cumartesi
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Mitroglou dönüyor
Giriş Tarihi: 15.06.2019
Aslan'ın Yunan futbolcusu Mitroglou, ülkesine geri dönmeye hazırlanıyor.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Marsilya'dan 1.5 yıllığına kiralanan ancak ikinci devrede etkili bir performans sergileyemeyen Kostas, kendisini parlatarak Avrupa'ya sunan Olympiakos'a geri dönmeyi planlıyor. Sarıkırmızılı teknik heyet de 1 yıllık daha kiralık sözleşmesi bulunan Kostas'ın takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor. Sarı-kırmızılı takımla yarım sezonda 9 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
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