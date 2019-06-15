15 Haziran 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Diagne gitti gidiyor

Diagne gitti gidiyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 15.06.2019

forvetin, 'la 4.5 milyon euro'dan ​4 yıllığına anlaştığı bildirildi. 'ın istediği rakam konusunda ise görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Kaprisleriyle hem yönetim hem de taraftarların tepkisini çeken , 'a çok yakın... forvetin, Arabistan ekibiyle yıllık 4.5 milyon euro'dan 4 yıllık anlaşmaya vardığı bildirildi. ile Suudi kulübü arasındaki bonservis pazarlığının ise sürdüğü kaydedildi. Al Shabab'lı yetkililerin 13 milyon euro önerdiği sarı-kırmızılı yönetimin ise 15 milyon euro'da ısrarcı olduğu ifade edildi. Transferin Galatasaray'ın istediği rakama biteceği ve yakın zamanda imzaların atılacağı öğrenildi.

TAKİBE BAŞLADI BİLE

Bu arada sosyal medya bağımlılığı ile bilinen Diagne, sinyalini de verdi. 27 yaşındaki forvet, instagram'dan Al Shabab'lı futbolcuları takip etmeye başladı. Bubacarr Trawally ve Hasan Muath'ı izlemeye alan Diagne, ardından kendi hesabında Trawally'nın fotoğrafını paylaşıp "Kardeşim" diye yazdı.
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