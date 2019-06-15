15 Haziran 2019, Cumartesi
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VIP koltuklar satışta
Giriş Tarihi: 15.06.2019
2019-20 sezonuna üst üste 3. şampiyonluk hedefiyle başlayacak olan Cimbom'da VIP koltuk satışı başlıyor.
Galatasaray'ın üst üste 3. şampiyonluk hedefiyle yola çıkacağı yeni sezon öncesinde VIP koltuk satışı start alıyor. Cimbom'un Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda tüm iç saha maçları için VIP koltuk yenileme dönemi, 17 Haziran Pazartesi saat 10.00'da başlıyor.
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