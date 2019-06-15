15 Haziran 2019, Cumartesi

GALATASARAY

VIP koltuklar satışta

VIP koltuklar satışta
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 15.06.2019

2019-20 sezonuna üst üste 3. şampiyonluk hedefiyle başlayacak olan 'da koltuk satışı başlıyor.

'ın üst üste 3. şampiyonluk hedefiyle yola çıkacağı yeni sezon öncesinde koltuk satışı start alıyor. 'un Şampiyonlar Ligi, ve 'nda tüm iç saha maçları için VIP koltuk yenileme dönemi, 17 Haziran Pazartesi saat 10.00'da başlıyor.
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