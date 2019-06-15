15 Haziran 2019, Cumartesi
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KUTLAMALAR TAM GAZ
Galatasaray'ın G22. şampiyonluğu yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Son olarak Gaziantep Galatasaray Taraftarlar Derneği tarafından organize edilen kutlamaya yönetim kurulu üyeleri Dilek Kutlu ve Banu Vahapoğlu Akgün katıldı. Organizasyonda çok sayıda çok sayıda sarı kırmızı renklere gönül veren Galatasaray taraftarı da katıldı.
DAHA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, bazı kulüp üyelerinin, yöneticilerin yetkilerinin durdurulması için açtığı dava ile ilgili konuştu. Günay "Yürüyen bir dava süreci var. Kim haklı, kim haksız buna mahkeme karar verecek. Biz bu süreçte Galatasaray zarar görmesin diye hiç ibrasızlık durumu yaşanmamış gibi işimize dört elle sarılıp hem şampiyon olduk hem de Türkiye Kupası'nı kazandık" dedi. Bu olaya tepki gösteren Günay, "Her alanda başarılı bir Galatasaray varken yönetimin spor kulübü derneğinde yetkileri ile alakalı tedbir istemenin Galatasaraylılıkla da, akıl ve mantıkla bağdaşır bir tarafı yoktur. Nefret duyguları, akıl ve mantıklarını esir almış durumda. Aksi halde bunun izahı yok! Görevimizin başındayız. Daha yapacak çok işimiz var" diye konuştu.
Şampiyonluk turu Almanya’da
Giriş Tarihi: 15.06.2019
2018-19 sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray, şampiyonluk kupasıyla dünya turunu sürdürüyor.
Başkan Mustafa Cengiz, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve sanatçı Coşkun Sabah, Almanya'nın Manheim kentindeki kutlamalara katılırken, yolculuk esnasında bu fotoğrafı paylaştı.
KUTLAMALAR TAM GAZ
Galatasaray'ın G22. şampiyonluğu yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Son olarak Gaziantep Galatasaray Taraftarlar Derneği tarafından organize edilen kutlamaya yönetim kurulu üyeleri Dilek Kutlu ve Banu Vahapoğlu Akgün katıldı. Organizasyonda çok sayıda çok sayıda sarı kırmızı renklere gönül veren Galatasaray taraftarı da katıldı.
DAHA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, bazı kulüp üyelerinin, yöneticilerin yetkilerinin durdurulması için açtığı dava ile ilgili konuştu. Günay "Yürüyen bir dava süreci var. Kim haklı, kim haksız buna mahkeme karar verecek. Biz bu süreçte Galatasaray zarar görmesin diye hiç ibrasızlık durumu yaşanmamış gibi işimize dört elle sarılıp hem şampiyon olduk hem de Türkiye Kupası'nı kazandık" dedi. Bu olaya tepki gösteren Günay, "Her alanda başarılı bir Galatasaray varken yönetimin spor kulübü derneğinde yetkileri ile alakalı tedbir istemenin Galatasaraylılıkla da, akıl ve mantıkla bağdaşır bir tarafı yoktur. Nefret duyguları, akıl ve mantıklarını esir almış durumda. Aksi halde bunun izahı yok! Görevimizin başındayız. Daha yapacak çok işimiz var" diye konuştu.
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