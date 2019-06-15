15 Haziran 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Şampiyonluk turu Almanya’da

Şampiyonluk turu Almanya’da
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 15.06.2019

2018-19 sezonu şampiyonu , şampiyonluk kupasıyla dünya turunu sürdürüyor.

Başkan , Başkan Yardımcısı ve sanatçı , 'nın Manheim kentindeki kutlamalara katılırken, yolculuk esnasında bu fotoğrafı paylaştı.

KUTLAMALAR TAM GAZ

G​alatasaray'ın G22. şampiyonluğu yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Son olarak Gaziantep Taraftarlar Derneği tarafından organize edilen kutlamaya yönetim kurulu üyeleri Dilek Kutlu ve Banu Vahapoğlu Akgün katıldı. Organizasyonda çok sayıda çok sayıda sarı kırmızı renklere gönül veren Galatasaray taraftarı da katıldı.

DAHA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, bazı kulüp üyelerinin, yöneticilerin yetkilerinin durdurulması için açtığı dava ile ilgili konuştu. Günay "Yürüyen bir dava süreci var. Kim haklı, kim haksız buna mahkeme karar verecek. Biz bu süreçte Galatasaray zarar görmesin diye hiç ibrasızlık durumu yaşanmamış gibi işimize dört elle sarılıp hem şampiyon olduk hem de 'nı kazandık" dedi. Bu olaya tepki gösteren Günay, "Her alanda başarılı bir Galatasaray varken yönetimin spor kulübü derneğinde yetkileri ile alakalı tedbir istemenin Galatasaraylılıkla da, akıl ve mantıkla bağdaşır bir tarafı yoktur. Nefret duyguları, akıl ve mantıklarını esir almış durumda. Aksi halde bunun izahı yok! Görevimizin başındayız. Daha yapacak çok işimiz var" diye konuştu.
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