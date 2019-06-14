14 Haziran 2019, Cuma

GALATASARAY

Talisca: "İhtimal dahi yok"

Talisca: İhtimal dahi yok
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 14.06.2019

Sarı kırmızılı ekibin gündemine geldiği söylenen 'dan açıklaması geldi.

'ın listesinde olduğu iddia edilen Anderson , geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yetiştiği kulüp olan 'ya geri döneceği iddialarını yalanlayan Talisca, "3 yıl daha Guangzhou Evergrande ile sözleşmem var. Bahia'ya geri dönme ihtimalim yok" diye konuştu.
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