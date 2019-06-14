14 Haziran 2019, Cuma
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Talisca: "İhtimal dahi yok"
Giriş Tarihi: 14.06.2019
Sarı kırmızılı ekibin gündemine geldiği söylenen Talisca'dan Galatasaray açıklaması geldi.
Galatasaray'ın listesinde olduğu iddia edilen Anderson Talisca, geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yetiştiği kulüp olan Bahia'ya geri döneceği iddialarını yalanlayan Talisca, "3 yıl daha Guangzhou Evergrande ile sözleşmem var. Bahia'ya geri dönme ihtimalim yok" diye konuştu.
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