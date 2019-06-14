14 Haziran 2019, Cuma

GALATASARAY

Serdar’a çağrı

Serdar’a çağrı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 14.06.2019

Sarı kırmızılı ekibin tecrübeli teknik direktörü , genç oyuncu ile görüştü.

Ndiaye'yi gönderen ve Selçuk ile de henüz sözleşme imzalayan 'ın, Banega ile birlikte 8 numara mevki için düşündüğü isimlerden birisi de 'den Suat Serdar... Abdurrahim Albayrak'ın, 22 yaşındaki oyuncunun menajeriyle bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

'in hem Alman hem de Türk milli takımından teklif alan Suat'a, "Galatasaray'a gel Şampiyonlar Ligi'nde oyna... Türk milli takımını seç, sürekli forma giy. Değerini bul" teklifini yaptı. Bu arada 'in de Suat'ı için ikna etmeye çalıştığı biliniyor.
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