14 Haziran 2019, Cuma

GALATASARAY

Barça’dan sonra ikinci Cimbom

Barça’dan sonra ikinci Cimbom
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 14.06.2019

, İnstagram'da en çok etkileşim alan kulüpler sıralamasında 2. oldu.

Spor ve finans araştırmaları şirketi Deportes Finanzas'a göre; , 22. şampiyonluğunun ardından 'da 77,8 milyon etkileşim alarak yeni bir rekora imza attı. Listenin başında 103 milyonla İspanyol devi yer aldı. Öte yandan , bayraklarla donatılıp şampiyonluk kutlanırken, yurt dışında da benzer görüntülere vardı.
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