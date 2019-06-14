14 Haziran 2019, Cuma

GALATASARAY

Muslera’ya rakip çıktı

Muslera’ya rakip çıktı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 14.06.2019

için kaleci transferinde sürpriz bir isim gündeme geldi.. Cimbom, için harekete geçti.

İngiliz basını, 'ın Brezilyalı için devrede olduğunu yazdı. Evening Standard'ın haberine göre; genç eldivenin transferi için Galatasaray ve fırsat kolluyor. , Brezilyalı kalecinin satın alma opsiyonu hakkında henüz kararını vermediği belirtiliyor.

1.97 BOYUNDA

1997 Brezilya doğumlu olan Lucas Perri, sezonu Crystal Palace kulübünde kiralık geçirdi. 1.97'lik boyu ile dikkat çeken Perri, Sao Paulo altyapısında yetişti. 2017 yılında A Takıma kadar yükselen 21 yaşındaki kaleci, bu sezon 3.35 milyon euro satın alma opsiyonu ile Crystal Palace takımına kiralandı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Babel'in G.Saray'a maliyeti belli oldu! İşte alacağı ücret Babel'in G.Saray'a maliyeti belli oldu! İşte alacağı ücret
UEFA'dan tarihi karar... Muriç bombası böyle patlıyor! UEFA'dan tarihi karar... Muriç bombası böyle patlıyor!
Nainggolan'dan transfer açıklaması! Galatasaray... Nainggolan'dan transfer açıklaması! Galatasaray...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör