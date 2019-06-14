14 Haziran 2019, Cuma
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1.97 BOYUNDA
1997 Brezilya doğumlu olan Lucas Perri, sezonu Crystal Palace kulübünde kiralık geçirdi. 1.97'lik boyu ile dikkat çeken Perri, Sao Paulo altyapısında yetişti. 2017 yılında A Takıma kadar yükselen 21 yaşındaki kaleci, bu sezon 3.35 milyon euro satın alma opsiyonu ile Crystal Palace takımına kiralandı.
Muslera’ya rakip çıktı
Giriş Tarihi: 14.06.2019
Galatasaray için kaleci transferinde sürpriz bir isim gündeme geldi.. Cimbom, Lucas Perri için harekete geçti.
İngiliz basını, Galatasaray'ın Brezilyalı Lucas Perri için devrede olduğunu yazdı. Evening Standard'ın haberine göre; genç eldivenin transferi için Galatasaray ve Sporting Lizbon fırsat kolluyor. Crystal Palace, Brezilyalı kalecinin satın alma opsiyonu hakkında henüz kararını vermediği belirtiliyor.
1.97 BOYUNDA
1997 Brezilya doğumlu olan Lucas Perri, sezonu Crystal Palace kulübünde kiralık geçirdi. 1.97'lik boyu ile dikkat çeken Perri, Sao Paulo altyapısında yetişti. 2017 yılında A Takıma kadar yükselen 21 yaşındaki kaleci, bu sezon 3.35 milyon euro satın alma opsiyonu ile Crystal Palace takımına kiralandı.
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