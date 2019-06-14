14 Haziran 2019, Cuma

GALATASARAY

Monaco prensi Ozan Kabak

İşte Ozan Kabak'ın yeni takımı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 14.06.2019

Stuttgart’ta çok başarılı bir yarım sezon geçiren genç stoper ile anlaştı. Fransız kulübünün Ozan Kabak için 13 milyon Euro ödeyeceği ifade ediliyor

Türk futbolunun en önemli yeteneklerinden biri olan Ozan Kabak, Fransa yolcusu... Geçen sezon devre arasında 11 milyon Euro karşılığında Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan 19 yaşındaki stoper ile anlaşma sağladı. Stuttgart'ın küme düşmesi sonrası takımdan ayrılma kararı alan Ozan kısa sürede gösterdiği performasla adından söz ettirdi. Monaco'nun genç yıldızın bonservisi için 13 milyon Euro ödeyeceği ifade ediliyor.

Stuttgart formasıyla 15 karşılaşmaya çıkan ve 3 gol atan Ozan Kabak, Bundesliga yönetimi tarafından 'sezonun en iyi çaylak futbolcusu' ödülüne layık görülmüştü.

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