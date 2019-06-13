13 Haziran 2019, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'dan Vedat Muriç'e son teklif

Galatasaray'dan Muriç'e son teklif
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 13.06.2019 Giriş Tarihi: 13.06.2019

çalışmalarını sürdüren 'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, kadrosuna katmak için uğraştığı 'un Kosovalı forveti için son teklifini yaptı.

Gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek isteyen 'da gündem 'un golcüsü . Kosovalı golcü için kulübüne daha önce de teklif götüren sarı-kırmızılıların bu teklifi kabul görmemişti. Galatasaray Muriç için teklifini revize etti ve tekrar Rizespor'un kapısını çaldı.

Galatasaray'ın yaptığı son teklifte Vedat Muriç için 3 milyon euro ve satıştan %15 pay önerildi. Rizespor cephesinden cevap bekleniyor.

"MURİÇ İÇİN BİZİ TATMİN EDECEK BİR TEKLİF GELMEDİ"

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, adı ile de anılan Vedat Muriç ile ilgili geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Kartal, "Muriç için bizi tatmin edecek bir teklif gelmedi." ifadelerini kullandı.

Muriç'in adı Ligue 1 ekiplerinden Toulouse ile de anılıyor.

Geçtiğimiz sezon Karadeniz ekibiyle 36 maça çıkan Kosovalı golcü, 17 gol ve 8 asistlik bir performans sergilemişti.

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