10 Haziran 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da kombine kart yenileme dönemi yarın başlayacak

Kombine yenileme dönemi yarın başlıyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 10.06.2019

Futbol Takımı'nın 2019-2020 sezonunda yapacağı maçlar için kombine kartların yenilenme dönemi yarın başlayacak.

Kulübünden yapılan açıklamada, 2019-2020 futbol sezonu kombinelerinin yenileme işlemlerinin, yarın saat 10.00'dan itibaren passo.com.tr, GS Store ve Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu kombine satış ofislerinde başlayacağı bildirildi.

Kombine yenileme hakkı olan taraftarların kampanyadan 25 Haziran Salı gününe kadar yenileme indiriminden faydalanabilecekleri kaydedildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'ın transfer listesinde sürpriz isim! G.Saray'ın transfer listesinde sürpriz isim!
Galatasaray'a 2 dünya yıldızı! Galatasaray'a 2 dünya yıldızı!
Galatasaray ilk bombayı patlattı! Babel deniyordu ancak... Galatasaray ilk bombayı patlattı! Babel deniyordu ancak...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör