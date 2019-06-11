11 Haziran 2019, Salı

GALATASARAY

Babel niye bekliyor!

Babel niye bekliyor!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 11.06.2019

'ın anlaşmaya vardığı 'in henüz neden sözleşme imzalamadığıyla ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.

Herkes 'in G.Saray'la sözleşme imzalamasını bekliyor. Hollandalı oyuncu da 'aslan' paylaşımlarıyla boş durmuyor. Yönetim ise sessiz. Şimdilik diğer oyuncularla görüşmeler yapılırken, Babel'in ancak Mitroglou'nun ayrılması durumunda forvet hattı için alınacağı iddia ediliyor.
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