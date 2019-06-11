11 Haziran 2019, Salı
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Babel niye bekliyor!
Giriş Tarihi: 11.06.2019
Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Ryan Babel'in henüz neden sözleşme imzalamadığıyla ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.
Herkes Ryan Babel'in G.Saray'la sözleşme imzalamasını bekliyor. Hollandalı oyuncu da 'aslan' paylaşımlarıyla boş durmuyor. Yönetim ise sessiz. Şimdilik diğer oyuncularla görüşmeler yapılırken, Babel'in ancak Mitroglou'nun ayrılması durumunda forvet hattı için alınacağı iddia ediliyor.
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