13 Haziran 2019, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'dan transfer açıklaması

Galatasaray'dan transfer açıklaması
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 13.06.2019 Giriş Tarihi: 13.06.2019

Kulübü, yeni sezon öncesi çalışmalarının çerçevesinde yürütüldüğünü bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yeni sezon öncesi çalışmalarımız, çerçevesinde ve kulübümüzün çıkarları doğrultusunda son derece dikkatli ve gizlilik içerisinde yürütülmektedir." denildi.

Her transfer döneminde olduğu gibi bu dönemde de her gün çeşitli mecralarda kulüple ilgili hayal ürünü transfer haberlerinin yer aldığı vurgulanan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Bu doğrultuda; camiamızdan ve taraftarlarımızdan, kulübümüz ve yönetimimizi yıpratmaya yönelik bu tarz gerçek dışı iddialara itibar etmemelerini rica ederiz. Unutulmamalıdır ki 1. transfer ve tescil dönemi tarafından ilan edilmemiş dolayısıyla henüz başlamamıştır. Bu sürecin resmen başlaması ile birlikte transferlerle ilgili KAP bilgilendirmelerinin medya organlarımız tarafından paylaşılacağını önemle hatırlatırız."

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