14 Haziran 2019, Cuma
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Diagne dünyaları istedi
Giriş Tarihi: 14.06.2019
Adı Al Shabab'la anılan Diagne'nin transfer için 5 milyon euro istediği ve bu talebiyle Suudi Arabistan ekibinin gözünü korkuttuğu öğrenildi.
Suudi Shabab Kulübüne. Mbaye Diagne ile görüşme yapması için FIFA onaylı izin veren G.Saray aldığı bir haberle şok oldu. Diagne'nin menajerinin, Suud yetkililerden yıllık 5 milyon euro'dan 5 yıllık sözleşme istediği bildirildi. Shabab kulübünün yöneticileri, Diagne'ye bu şartlarda sözleşme vermelerinin zor olduğunu iletti. Golcü oyuncuya, Shabab'ın, 3 yıl için 4 milyon euro'dan 12 milyon euro vermeyi planladığı ve üzerine çıkmayı düşünmediği bildirildi.
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