Galatasaray'dan kombine rekoru

Taraftarlar, son 7 sezonun en iyi satışına imza attılar

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Galatasaraylı taraftarlar, Salı günü satışa çıkan yeni kombinelere yoğun ilgi gösterdi. 25 Haziran'a kadar kartlarını yüzde 10 indirimli olarak yenileme hakkına sahip olan taraftarlar yerlerini kaybetmemek için stada koştu. İlk gün 2 binden fazla taraftar kombine alırken yaklaşık 4 milyon TL gelir elde edildi. Son 7 sezonun en yüksek satışı yapılmış oldu. Dünkü satışlarla birlikte gelir 5 milyon TL'yi buldu.