13 Haziran 2019, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'dan kombine rekoru

Aslan'dan kombine rekoru
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 13.06.2019

Taraftarlar, son 7 sezonun en iyi satışına imza attılar

Galatasaraylı taraftarlar, Salı günü satışa çıkan yeni kombinelere yoğun ilgi gösterdi. 25 Haziran'a kadar kartlarını yüzde 10 indirimli olarak yenileme hakkına sahip olan taraftarlar yerlerini kaybetmemek için stada koştu. İlk gün 2 binden fazla taraftar kombine alırken yaklaşık 4 milyon TL gelir elde edildi. Son 7 sezonun en yüksek satışı yapılmış oldu. Dünkü satışlarla birlikte gelir 5 milyon TL'yi buldu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Muriç için resmi açıklama geldi! G.Saray ve F.Bahçe... Muriç için resmi açıklama geldi! G.Saray ve F.Bahçe...
G.Saray'da transfere tedbir mi geliyor? İşte cevabı G.Saray'da transfere tedbir mi geliyor? İşte cevabı
Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Dünya yıldızı... Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Dünya yıldızı...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör