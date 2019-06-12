12 Haziran 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Melo 2 yıl daha Palmeiras'ta

Melo 2 yıl daha Palmeiras'ta
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 12.06.2019

Brezilya Ligi takımlarından , futbolcusu Felipe Melo'nun sözleşmesini 2021'e kadar uzattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "2018 Brezilya şampiyonluğunda büyük payı olan Felipe Melo'nun sözleşmesi 2 yıl daha uzatılmıştır. Bu yıl sonunda bitecek olan kontrat, 2021 Aralık ayına kadar geçerlidir" denildi.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen 35 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, 2017 yılının başında katıldığı 'ta 115 maça çıkıp 7 gol attı.

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