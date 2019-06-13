13 Haziran 2019, Perşembe
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Belhanda ve Diagne kilitlendi
Giriş Tarihi: 13.06.2019
Suudlar, Belhanda ve Diagne'yi yakından takip ederken Belhanda, İspanya, Diagne ise para peşinde... Bu da Galatasaray'ı zorda bırakıyor.
Al İttihad, Belhanda için 9 milyon verirken, Betis'in önerdiği rakam sadece 4 milyon euro... 2.3 milyon euro ücreti bulunan Diagne, Shabab'da oynamak için 5 milyon euro'dan 5 yıllık sözleşme istiyor. Sarı- kırmızılı ekibin de 17 milyon euro bonservis istediği ortamda Diagne, Suud ekibine 42 milyon euro gibi astronomik bir rakama mal oluyor.
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