Belhanda ve Diagne kilitlendi

Suudlar, Belhanda ve Diagne'yi yakından takip ederken Belhanda, İspanya, Diagne ise para peşinde... Bu da Galatasaray'ı zorda bırakıyor.

Al İttihad, Belhanda için 9 milyon verirken, Betis'in önerdiği rakam sadece 4 milyon euro... 2.3 milyon euro ücreti bulunan Diagne, Shabab'da oynamak için 5 milyon euro'dan 5 yıllık sözleşme istiyor. Sarı- kırmızılı ekibin de 17 milyon euro bonservis istediği ortamda Diagne, Suud ekibine 42 milyon euro gibi astronomik bir rakama mal oluyor.