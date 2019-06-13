13 Haziran 2019, Perşembe

GALATASARAY

Angel Romero'nun menajeri Kerem Solmaz'dan açıklama

Angel Romero'nun menajerinden G.Saray açıklaması
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 13.06.2019

ile adı anılan Paraguaylı oyuncu 'nun menajeri 'dan haberlerine yalanlama geldi.

Brezilya Serie A ekiplerinden Corinthians'ta forma giyen hücum oyuncusu 'nun menajeri Lisanslı Futbolcu Temsilcisi , süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Solmaz, kulüpleri ile resmi görüşmelere yarın başlayacaklarını dile getirdi.

Bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan "Romero, ile anlaştı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Solmaz, "Haberler doğru değil, Galatasaray ile herhangi bir görüşmemiz olmadı. Transfer öngörüşmelerini yaptığımız İstanbul kulüpleri ile yarın resmi görüşmeler başlayacaktır" açıklamasını yaptı.

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