11 Haziran 2019, Salı
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Augustin’e izin çıkmadı
Giriş Tarihi: 11.06.2019
Jean Kevin Augustin ihtimalini de masada bulunduran Galatasaray'a Alman ekibinden olumsuz cevap...
Bruma için Leipzig ile görüşen G.Saray, Jean Kevin Augustin üzerinde de durdu. 21 yaşındaki forvet oyuncusu için sarı-kırmızılılar, "Bizde Onyekuru'nun gösterdiği patlamayı yapabilir. Kiralanması iki tarafın faydasına olur" teklifini sundu. Ancak Alman ekibi öncelikle satmak istediklerini dile getirdi.
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