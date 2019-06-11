Augustin’e izin çıkmadı

Jean Kevin Augustin ihtimalini de masada bulunduran Galatasaray'a Alman ekibinden olumsuz cevap...

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Bruma için Leipzig ile görüşen G.Saray, Jean Kevin Augustin üzerinde de durdu. 21 yaşındaki forvet oyuncusu için sarı-kırmızılılar, "Bizde Onyekuru'nun gösterdiği patlamayı yapabilir. Kiralanması iki tarafın faydasına olur" teklifini sundu. Ancak Alman ekibi öncelikle satmak istediklerini dile getirdi.