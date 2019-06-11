11 Haziran 2019, Salı

GALATASARAY

Augustin’e izin çıkmadı

Augustin’e izin çıkmadı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 11.06.2019

Jean Kevin Augustin ihtimalini de masada bulunduran 'a Alman ekibinden olumsuz cevap...

Bruma için Leipzig ile görüşen G.Saray, Jean Kevin Augustin üzerinde de durdu. 21 yaşındaki forvet oyuncusu için sarı-kırmızılılar, "Bizde Onyekuru'nun gösterdiği patlamayı yapabilir. Kiralanması iki tarafın faydasına olur" teklifini sundu. Ancak Alman ekibi öncelikle satmak istediklerini dile getirdi.
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