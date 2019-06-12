SON DAKİKA! Galatasaray'ın borcu açıklandı
Galatasaray Divan Kurulu'nda , kulübün net borcunun 1.4 milyar TL olduğu açıklandı.
Galatasaray Kulübü'nün Haziran Ayı Olağan Divan Toplantısı başladı.
Galatasaray Spor Kulübü Haziran Ayı Olağan Divan Toplantısı, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.
Divan toplantısı öncesinde divan üyelerine şampiyonluk kutlamalarının bir parçası olarak piknik - grill partisi verildi. Divan kurulunun toplantısının gündemine bu sezon futbol takımının kazandığı Spor Toto Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu alındı. Toplantıda Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak yer almazken, diğer yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.
Toplantıda Galatasaray'ın borcunun 1.4 milyar TL olduğu açıklandı.
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