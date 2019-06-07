08 Haziran 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Babel'den Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Babel'den taraftarı heyecanlandıran paylaşım
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 08.06.2019

'ın gündeminde bulunan Hollandalı yıldız , Instagram hesabından aslan fotoğrafı paylaştı.

'den sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 'tan İngiliz ekibi Fulham'a olan Hollandalı yıldızı, Instagram hesabından 'ın simgesi "aslan" fotoğrafı paylaştı.

Sarı-kırmızılı ekibin transfer gündeminde olan Babel'in bu paylaşımı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

Ryan Babel'in bonservisi elinde bulunuyor.

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