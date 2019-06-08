09 Haziran 2019, Pazar

GALATASARAY

Lacina Traore'den Galatasaray itirafı

29 yaşındaki Fildişili golcü Lacina Traore, devre arasında Galatasaray ile transfer görüşmesi yaptığını söyledi.

Yıldız isimden Galatasaray itirafı
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 09.06.2019 Giriş Tarihi: 09.06.2019

Adı zaman zaman Türk ekipleriyle anılan Fildişili golcü , devre arasında 'ın kendisine teklif yaptığını söyledi.

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